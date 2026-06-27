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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று துணிச்சலாக எதிலும் ஈடுபட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். வாகனங்களில் செல்லும்போதும் பயணங்களின் போதும் கவனம் தேவை. திறமையால் முன்னேற்றம் உண்டாகும். கஷ்டமான வேலைகளையும் துணிச்சலாக செய்து முடிப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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