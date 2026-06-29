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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று புதிய முயற்சிகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. குழப்பங்கள் தீரும். காரிய வெற்றி உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. வீண் செலவை குறைக்க திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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