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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.06.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக நடந்து முடியும். எதிர்பார்த்த பணம் கைக்கு வந்துசேரும். திருப்திகரமான லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் திறமையாக செயல்பட்டு உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கப்பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 6

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (28.06.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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