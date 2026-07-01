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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.07.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உடல் ஆரோக்கியத்தில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம். தொழில் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு வீண் அலைச்சல் வாடிக்கையாளர்களுடன் வாக்குவாதம் போன்றவை உண்டாகலாம். பழைய பாக்கி வசூலாவதில் தாமதம் உண்டாகலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 7

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (05.07.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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