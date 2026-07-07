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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (07.07.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :7 ஜூலை 2026, 7:08 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று டென்ஷன், வீண் அலைச்சல், காரிய தாமதம் போன்றவை உண்டாகலாம். குடும்ப பிரச்சனை, தொழிற்பிரச்சனை கல்வியில் தடை போன்றவை விலகும். எதிலும் நன்மை உண்டாகும். தந்தையின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (07.07.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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