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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (04.07.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி - கன்னி

Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது. சுப செலவுகள் உண்டாகும். கையிருப்பு கரையும். தொழில் வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் போட்டிகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். பார்ட்னர்களுடன் சுமூகமாக செல்வது நல்லது. பழைய பாக்கிகள் வசூலாவதில் தாமதம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெண் சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3, 9

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (04.07.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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