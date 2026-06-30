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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (30.06.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி - கன்னி

Updated On :30 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சிலர் புதியவேலைக்கு முயற்சி மேற்கொள்வார்கள். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுவீர்கள். கணவன், மனைவிக்கிடையே திடீர் மனவருத்தம் ஏற்படலாம். அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பிள்ளைகளின் கல்வியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (30.06.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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