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கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி - கன்னி

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று விருந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு வரும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். பணவரத்து இருக்கும். காரிய தடங்கல்கள் உண்டாகும். குடும்ப கஷ்டம், கடன் தொல்லை நீங்கும். வாழ்வில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 7

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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