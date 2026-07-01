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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (01.07.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி - கன்னி

Updated On :1 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தொழில் வியாபாரம் விரிவாக்கம் செய்ய முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். சிலருக்கு புதிய பதவி கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (01.07.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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