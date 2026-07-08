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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (08.07.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கடன் பிரச்சனை கட்டுக்குள் இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களின் உழைப்புக்கு ஏற்ற நல்ல பலன் கிடைக்கும். மேல் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பும் இருக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுக்கு எதிராக பிரச்சனையை உண்டாக்கியவர்கள் தானாகவே அடங்கி விடுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (08.07.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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