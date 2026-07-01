ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.07.2026)

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இன்று தொழில், வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் சாதூரியமான பேச்சின் மூலம் தங்களது வியாபாரத்தை லாபகரமாக செய்வார்கள். தேவையான பண உதவியும் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதிக உழைப்பும் அதற்கேற்ற பலனும் உண்டாகும். எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்வது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்: 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (09.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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