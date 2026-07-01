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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு தாமதப்படலாம். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு டென்ஷன் தருவதாக இருக்கலாம். கணவன், மனைவிக்கிடையே மனம் விட்டு பேசி எடுக்கும் முடிவுகள் நல்ல பலன் தரும். பிள்ளைகளிடம் அனுசரித்து செல்வதும் அவர்கள் போக்கில் விட்டு பிடிப்பதும் நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (09.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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