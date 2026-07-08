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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று தேவையற்ற சில காரியங்களை செய்ய வேண்டி இருந்தாலும் அதன் மூலம் நன்மை உண்டாகும். பணவரத்து திருப்தி தரும். தேவையான உதவி கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உண்டாகும். விளையாட்டு போட்டிகளில் திறமை வெளிப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (08.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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