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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.07.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :35 வினாடிகள் முன்பு

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று திட்ட மிட்டபடி செயலாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். துணிச்சலாக எதிலும் ஈடுபடுவீர்கள். வாகனங்களில் செல்லும்போதும் பயணங்களின்போதும் எச்சரிக்கை தேவை. தொழில் வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் சாதுரியமான பேச்சினால் எதிலும் லாபம் காண்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (12.07.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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