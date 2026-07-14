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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (14.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று அறிவுத்திறன் அதிகரிக்கும். இனிமையான வார்த்தைகளால் சிக்கலான காரியத்தை கூட எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள். பணவரத்து இருக்கும். எடுத்த முடிவை செயல்படுத்தும் முன் ஒரு முறைக்கு இருமுறை ஆலோசிப்பது நல்லது. எந்த ஒரு காரியத்திலும் அவசர முடிவு எடுக்க தூண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (14.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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