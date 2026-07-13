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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :13 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று வேளை தவறி உணவு உண்ணாமல் பார்த்துக்கொள்வது நல்லது. பண வரத்து எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். தொழில் வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் சாதுரியமாக செயல்பட்டு முன்னேற்றம் காண்பார்கள். ஆனால் வேலை செய்பவர்களிடம் கோபப்படாமல் தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குவது நன்மையை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (13.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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