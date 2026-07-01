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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று சகோதரர்களிடம் கருத்து வேற்றுமை உண்டாகலாம். எதிலும் தயக்கம் காட்டாமல் துணிச்சலாக காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். மனதில் துணிச்சல் ஏற்படும். கடன்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும். முக்கியமான வேலைகளில் தாமதம் உண்டாகும். வீண் பிரச்சனைகளை கண்டால் ஒதுங்கி சென்று விடுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (15.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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