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தினப் பலன்கள்

துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.07.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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துலாம் - துலாம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று இருப்பதை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு முயற்சி செய்யவும். அறிவைப் பயன்படுத்தி ஏற்றம் காணலாம். பெண்கள் உற்சாகமாக காணப்படுவர். கணவர் மற்றும் அண்டை அயலாரின் அன்பும் பாசமும் கிடைக்கும். பிள்ளை வளர்ப்பில் பெருமை அடைவீர்கள். கலைஞர்கள், புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கப் பெறுவர். புகழ் பாராட்டு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 6

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (20.07.2026) | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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