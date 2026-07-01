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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.07.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உங்களுடைய உடல்நலத்தை பொறுத்தவரை உஷ்ணம் மற்றும் தோல் சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் வரலாம். சிலருக்கு ஊர் விட்டு ஊர் செல்லும் நிலை ஏற்படலாம். நல்ல பணப்புழக்கம் இருக்கும். எடுத்த காரியம் அனுகூலத்தைக் கொடுக்கும். மதிப்பு மரியாதை சீராக இருக்கும். வீன்விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (21.07.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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