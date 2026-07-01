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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.07.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பயணங்கள் மூலம் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். எச்சரிக்கையாக பேசுவது நல்லது. கலைத்துறையினருக்கு மனத்துணிவு அதிகரிக்கும். பணவரத்து எதிர்பார்த்தபடி திருப்திகரமாக இருக்கும். காரிய வெற்றிக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (22.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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