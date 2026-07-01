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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (22.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு இடமாற்றம், பதவி இறக்கம் ஆகியவற்றை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். இருப்பினும் நற்பெயர் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு கல்விக்காக செலவு உண்டாகும். கல்வியில் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடல்நிலையைப் பொறுத்தவரை மருத்துவ செலவு உண்டாகலாம். வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (22.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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