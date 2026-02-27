Dinamani
/
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:27 am

கே.சி.எஸ். ஐயர்

குடும்பத்தில் இருந்த பகையும் பிரச்னைகளும் தீரும். தொழிலில் லாபம் அடைவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் கடன்கள் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் வியாபார அபிவிருத்திக்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தால் கூடுதல் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் முக்கியமான விஷயங்களில் எடுக்கும் முடிவுகள் சாதகமாக அமையும். கலைத்துறையினர் மன்றங்களுக்குச் சிறிது செலவழிப்பீர்கள். பெண்கள் சுபகாரியங்களை சாமர்த்தியமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். மாணவர்களின் மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 2, 3, 4.

