வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

அன்னை வழி உறவினர்களால் உதவி கிடைக்கும். புதிய நிலம், வீடு வாங்க முயற்சிகளை முன்னெடுப்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்குச் சில உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.

வியாபாரிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். விவசாயிகள் இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பிரசாரங்களில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடுவீர்கள்.

கலைத்துறையினரின் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சரியாக நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.