வார பலன்கள் - தனுசு

பிடிவாத குணத்தை தளர்த்திக் கொள்வீர்கள். தொழிலில் உற்பத்திச் செலவுகளைக் குறைப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் நலனில் மேலதிகாரிகள் அக்கறை காட்டுவார்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சாதகமான நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் அமோகமாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் செயல்களில் அனுகூலமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினரின் வருமானம் ஓரளவு சீராகவே இருக்கும்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளுக்குத் தகுந்த மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 1, 2.
