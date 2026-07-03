வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - மேஷம்

தொழிலில் புதிய இலக்குகளை எட்டுவீர்கள். பழைய கடன்களை அடைத்து மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியான பயணங்களால் ஆதாயமடைவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் லாபமடைவீர்கள்.
விவசாயிகள் காய்கனிகளைப் பயிரிட்டு வருமானத்தைக் கூட்டிக்கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தங்கள் எண்ணங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொடுப்பீர்கள்.
பெண்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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