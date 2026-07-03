வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - மிதுனம்

குடும்பத்தினருடன் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். சாதுர்யமான பேச்சால் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் உழைப்பை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள். வியாபாரிகள் அகலக்கால் வைக்காமல் வியாபாரத்தை நடத்துவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய சந்தைகளால் லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பதவிகளுக்கு ஆசைப்பட்டு தகாத வழியில் செல்லவேண்டாம். கலைத்துறையினரின் திறமைகள் பளிச்சிடும். பெண்கள் கணவரை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களிலிருந்து நீங்கிவிடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 3.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.