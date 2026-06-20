வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - மிதுனம்

வருமானம் சீராக இருக்கும். அதேநேரம் குடும்பத்தில் சிறிய மருத்துவச் செலவுகள் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் விற்பனைகூடக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய விவசாய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சித் தலைமையுடன் மோதல், வாக்குவாதம் போன்றவற்றைத் தவிர்ப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் உறவினர்கள், நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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