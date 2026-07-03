வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - கன்னி

வெளிநாட்டுப் பயணங்களில் இருந்து வந்த தடை நீங்கும். பழைய நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சுறுசுறுப்புடன் அலுவலக வேலைகளைச் செய்து நற்பெயரெடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கடின உழைப்பை மூலதனமாக்கி லாபம் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகளால் கடன் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடத்தின் ஆதரவு ஊக்குவிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஓப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழலைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 9.
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