வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - மேஷம்

உற்சாகமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். சாதுர்யமாகப் பேசி வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைச் சலிப்படையாமல் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் நண்பர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து மகிழ்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைபொருள்கள் விற்பனையில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரிகளின் பலம் குறையும். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்பு குறைவாகக் கிடைக்கும்.
பெண்கள் இனிய தருணங்களை எதிர்நோக்கிக் காத்திருப்பீர்கள். மாணவர்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற பெற்றோர்கள் உதவுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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