வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) சிம்மம்

சிலருக்கு புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். நண்பர்கள் தேவையான உதவிகளைச் செய்வார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு தாமதமாகும். வியாபாரிகள் செலவு செய்யும்போது, கவனமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவதால் லாபம் பெருகும்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் சீராக இருக்கும். பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரின் சீரிய ஆதரவைப் பெறுவார்கள். மாணவர்களுக்கு பழைய முயற்சிகள் தற்சமயம் கை கொடுக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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