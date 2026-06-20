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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 6:44 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். மற்றவர்களுக்கு ஜாமீன் போடுவதையோ, பணம் வாங்கித் தருவதையோ தவிர்க்கவும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய மாற்றத்தைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு புதிய முதலீடுகளில் கவனம் தேவை. விவசாயிகளின் விளைபொருள்களுக்கு சந்தையில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி ரகசியங்களை எவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம். கலைத்துறையினர் புதிய பயிற்சிகளை கற்றுக் கொள்வீர்கள்.

பெண்களுக்கு இல்லத்தில் சுபகாரியங்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் சோம்பேறித்தனத்தை மூட்டைக் கட்டி வைத்து விடவும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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