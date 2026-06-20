வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) -விருச்சிகம்

மனதில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். எதிலும் வேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகச் சூழல் சாதகமாகவே இருக்கும். வியாபாரிகள் தங்கள் முயற்சிக்குத் தகுந்த லாபங்களைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய உபகரணங்களை வாங்கி, விளைச்சலைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்புடன் ரசிகர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.
பெண்கள் அனைவரிடமும் கனிவாகப் பேசுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆன்மிகத்திலும் நாட்டம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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