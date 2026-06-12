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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 12 - 18) - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 6:06 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

மனதில் இருந்த குழப்பங்களும் சஞ்சலங்களும் விலகும். பொருளாதார நிலைமை சீரடையும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழலுக்கேற்ப செயல்முறைகளை மாற்றிக் கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் நேரடியாகவே வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தி நன்றாக இருக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் மிகவும் நலிந்த கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.

பெண்கள் குழப்பங்களை சாதுரியமாகச் சமாளிப்பீர்கள். மாணவர்கள் உடற்பயிற்சிகளில் தவறாமல் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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