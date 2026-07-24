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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:15 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். தொழிலில் சிறப்பான வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு தாமதமாகும். வியாபாரிகள் செலவு செய்யும் நேரத்தில் கவனமாக இருந்து நஷ்டங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுத்து லாபம் அடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் புதியவரிடம் எச்சரிக்கையுடன் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு அதிக முயற்சிகளுக்குப் பிறகு புதிய முயற்சிகள் கைகூடும்.

பெண்கள் குடும்பப் பெரியவர்களின் அறிவுரை கேட்டு நடப்பீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப் பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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