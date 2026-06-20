வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - கும்பம்

மனதில் இருந்த சோர்வுகள் நீங்கி சுறுசுறுப்பு உண்டாகும். பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை மாற்றம் பற்றிய எண்ணங்கள் மேலோங்கும். வியாபாரிகள் பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.
விவசாயிகள் ஊடு பயிர்களைப் பயிரிட்டு மேலும் வருமானத்தை ஈட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் பதவிகளும் தேடி வரும். கலைத்துறையினருக்கு வருமானத்தில் உயர்வு உண்டாகும்.
பெண்களுக்கு உறவினர்களிடமிருந்து உதவிகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 22, 23.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.