வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) சிம்மம்

குடும்பத்தில் நிம்மதி பூத்துக்குலுங்கும். ஆரோக்யம் மேம்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு தங்களிடமிருந்த அவநம்பிக்கைகள் விலகும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் உதவியுடன் கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளைப் பராமரிக்க கூடுதல் செலவு செய்ய நேரிடும்.
அரசியல்வாதிகள் அநாவசிய பயணங்களைத் தவிர்க்கவும். கலைத்துறையினர் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்ப வளர்ச்சிக்கு மிகவும் பாடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளியூர் சென்று படிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 6, 7, 8.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.