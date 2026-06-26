வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - ரிஷபம்

குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். உங்கள் வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களிடம் சக ஊழியர்கள் நட்புடன் நடந்து கொள்வார்கள். வியாபாரிகள் வங்கிக் கடன் பெற்று வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் வயல்வரப்பு பிரச்னைகளில் முடிவைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் சாதகமான சில விஷயங்கள் நடக்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். பெண்கள் கணவரின் ஆதரவைப் பெற்று மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரிடம் அனுசரித்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 29, 30, ஜூலை 1.
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