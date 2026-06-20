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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 6:42 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

சவாலான பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். பூர்விக சொத்து பிரச்னைகளில் தீர்வு உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள் வியாபாரிகள் தேவையான ஒத்துழைப்பை நல்குவார்கள். விவசாயிகள் சிறந்த விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும்.

பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உடல் நலத்தைப் பாதுகாக்க உடற்பயிற்சிகளைத் தவறாமல் செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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