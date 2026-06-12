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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 12 - 18) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 5:56 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

வெளியூர் பயணங்களில் நன்மை உண்டாகும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகக் கடன்களை விரைவில் அடைக்க முயற்சி எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல் - வாங்கலில் சிரமங்கள் குறையும். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் பழைய பதவிகள் தேடி வரும். கலைத்துறையினரின் முயற்சிகள் யாவும் வெற்றி பெறும்.

பெண்கள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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