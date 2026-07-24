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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:12 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுச் செயல்படுவீர்கள். எதிரிகள் உங்களுக்கு நேசக்கரம் நீட்டுவார்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் வருமானம் கூடக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய வழிகளில் வருமானத்தைப் பெருக்க முயற்சி செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுப்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு மேலிடத்திலிருந்து புதிய கட்சிப் பதவிகள் தேடி வரும். கலைத்துறையினர் சிக்கனமாக இருந்து புதிய செலவுகளைச் சமாளிப்பீர்கள்.

பெண்களுக்கு கணவரிடம் அன்பு, பாசம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 26, 27, 28.

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