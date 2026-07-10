வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - கன்னி

சமுதாயத்தில் உங்களுக்கென்று தனி இடத்தைப் பிடித்து விடுவீர்கள். அரசாங்கத்திலிருந்து எதிர்பார்த்த சில சலுகைகள் கிடைக்கும். தொழிலை சீராக நடத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடமை தவறாமல் உழைப்பீர்கள். வியாபாரிகள் அகலக்கால் வைக்க வேண்டாம். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகளால் நன்மை உண்டாகும்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் தனித் திறமைகள் பளிச்சிடும். பெண்கள் பெரியோர்களைச் சந்தித்து ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 10.
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