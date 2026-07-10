வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - துலாம்

நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகள் எதுவுமிராது. நேர் வழியில் சிந்தித்துச் செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேல் அதிகாரிகளிடம் பிரச்னைகளைத் தவிர்ப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கடையை விரிபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் நல்லபடியாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் உள்ள உள்கட்சி பூசலில் மாட்டிக் கொள்ள மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் ஒப்பந்தங்களில் கவனமாக இருப்பீர்கள்.
பெண்கள் பெரியோரின் உதவியால் கஷ்டமான சூழல்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு வெளியே சென்று படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 11, 12.
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