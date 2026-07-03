வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - துலாம்

தொழிலில் ஏற்றமான சூழ்நிலை நிலவும். உற்றார் உறவினர் இல்லம் சென்று வருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்த வேலைகளை குறித்த நேரத்தில் முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளை நாடிச்செல்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தொலைதூர செய்திகளால் மகிழ்வார்கள். கலைத்துறையினர் முயற்சிகளை கூர்மையாக்கிக் கொள்வீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரின் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் பெரியவர்களின் அறிவுரைகளை மதித்து நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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