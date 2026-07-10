வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - தனுசு

ஆன்மிகத்தில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் திருத்தலங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக் கடன்கள் கிடைக்கும். விவசாயிகள் புதிய குத்தகை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தேவையற்ற சிந்தனைகளைக் குறைத்துக் கொண்டு செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் செயல்களில் வேகமும் விவேகமும் இருக்கும். பெண்கள் தங்கள் செயல்களைத் திட்டமிட்டு செய்து, நற்பெயர் எடுப்பீர்கள்.
மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 15, 16.
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