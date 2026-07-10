Dinamani
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து 95.32 ஆக நிறைவு!ஐடி பங்குகள் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 828 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 244 புள்ளிகள் உயர்வு!செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாக ஷேக் ஹசீனா அறிவிப்பு! திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு இடைக்காலத் தடை!
/
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image

வார பலன்கள்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 5:56 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். உங்கள் பேச்சுக்கு மரியாதை கூடும். குழந்தைகளால் பெருமை அடைவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களின் பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடியும். வியாபாரிகள் தீட்டிய திட்டங்கள் நிறைவேறும். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குத் தொண்டர்கள் அதிகரிப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். பெண்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு குடும்பத்தாரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு விளையாட்டுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - கும்பம்

வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - கும்பம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - மீனம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - மீனம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - கும்பம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - கும்பம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - கும்பம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - கும்பம்

விடியோக்கள்

Idhayam Murali - Review | Dinamani Talkies | Atharvaa | Fahadh Faasil | Preity | Kayadu |

Idhayam Murali - Review | Dinamani Talkies | Atharvaa | Fahadh Faasil | Preity | Kayadu |

கரூர் மக்கள் சந்திப்பு: Vijay Full Speech! | TVK

கரூர் மக்கள் சந்திப்பு: Vijay Full Speech! | TVK

Dinamani வார ராசிபலன்! | July 12 முதல் 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | July 12 முதல் 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |