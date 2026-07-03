வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - கும்பம்

உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற நற்பெயர் கிடைக்கும்.வியாபாரிகள் நண்பர்களிடம் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். விவசாயிகள் கறவை மாடுகளை வாங்கி லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மேலிடத்திடம் செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தும் உற்றார் உறவினர்களிடமிருந்து ஒதுங்கி இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் கடினமான பயிற்சிகளால் சாதனைகளுக்கு வித்திடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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