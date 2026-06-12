வார பலன்கள் (ஜூன் 12 - 18) - மீனம்

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பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். அரசாங்கத்திலிருந்து எதிர்பார்த்த சலுகை கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளைப் பதற்றப்படாமல் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் திறமையாக வியாபாரத்தைச் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் கடின உழைப்பால் விளைச்சலை அதிகரித்துக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரிடம் கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் மனதுக்கு இனிய கலைப் பயணங்களைச் செய்வீர்கள்.
பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும்படி இல்லத்தைத் தேடி உறவினர்கள் வருவார்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.