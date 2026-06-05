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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 4:34 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

குடும்ப வருமானத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனை நிறைவேறும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் இணக்கமாக நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகள் தங்கள் பணிகளில் புதிய முயற்சிகளைக் கையாளுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் சில அலைச்சல்களுக்குப் பிறகு வெற்றி காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் இருக்கும் போட்டிகளை சாதுர்யமாகச் சமாளிப்பீர்கள்.

பெண்களுக்கு உற்றார் உறவினர்கள் சாதகமாக இருப்பார்கள். மாணவர்கள் தைரியமாக விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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