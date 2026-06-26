வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) சிம்மம்

தெய்வ அனுக்கிரகம் சிறப்பாக இருக்கும். பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடன்பிறந்தோர் நேசக்கரம் நீட்டுவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக பிரச்னைகள் குறையக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் நன்றாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தால் பாராட்டப்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் முக்கியமான ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள். பெண்கள் நல்லது, கெட்டது இரண்டையும் சந்திப்பீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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