வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - விருச்சிகம்

புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் கூடும். குடும்பத்துடன் விருந்து, கேளிக்கைகளில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனைப் பிரதிநிதிகள் மூலம் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளுக்குச் சிறிது செலவழிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் போராட்டங்களில் உத்வேகத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். பெண்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு வார்த்தைகளைக் கொட்டி விடவேண்டாம். மாணவர்கள் தீயோரிடமிருந்து விலகி விடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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